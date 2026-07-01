Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento del uso de artefactos para calefaccionar los hogares, el Ministerio de Salud recuerda las medidas de prevención para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que no tiene olor, color, sabor, ni irrita las mucosas y que puede causar graves consecuencias para la salud de las personas y los animales.

El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de materiales como gas, leña, carbón, kerosene o nafta en ambientes con escasa ventilación. Su inhalación puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

Muchas veces suele confundirse con otras enfermedades, ya que sus síntomas aparecen de forma progresiva, por ello es importante reconocer los signos de alerta: Dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, sueño o cansancio excesivo, debilidad, dolor en el pecho, confusión, pérdida del conocimiento o desmayo. Si varias personas que comparten un mismo ambiente presentan uno o más síntomas al mismo tiempo, es fundamental sospechar una posible intoxicación y actuar de inmediato.

Prevención

Puede evitarse con medidas simples:

Hacer revisar periódicamente estufas, calefones y calefactores por un gasista matriculado.

No utilizar hornallas ni el horno para calefaccionar los ambientes.

Nunca encender braseros, parrillas o grupos electrógenos dentro de la vivienda, garajes o espacios cerrados.

Mantener una ventilación permanente de los ambientes, incluso durante los días más fríos.

Ante la sospecha de una intoxicación es importante actuar rápidamente y abrir puertas y ventanas para ventilar el ambiente, salir inmediatamente al aire libre y llamar a emergencias o concurrir al centro de salud más cercano.