Comallo Noticia del día Regionales

La Provincia garantiza la continuidad de más obras en Comallo

Ricardo Manrique 12 horas ago

El Gobernador Alberto Weretilneck recibió al Intendente Raúl Hermosilla y reafirmó el acompañamiento del Gobierno Provincial a la comunidad de Comallo con la entrega de aportes que aseguran la continuidad de la obra pública, motorizan la economía local y sostienen el nivel de empleo.

Weretilneck entregó aportes por $70 millones destinados a obras clave: $30 millones para la construcción del Centro Recreativo La Lomada y $40 millones para la finalización del Paleoparque.

“Ustedes saben que Comallo y la Provincia somos una sola cosa. Trabajamos permanentemente para que, cada día que pase, las familias vivan un poco mejor. Esa es la tarea que llevamos adelante con Raúl”, expresó Weretilneck.

El Intendente Hermosilla remarcó los avances en infraestructura: “Retomamos las obras del Paleoparque; hace una semana que la empresa está trabajando. También estamos finalizando la obra de las 12 viviendas del IPPV, que creemos vamos a inaugurar para el aniversario de la localidad, en marzo. Además, comenzamos hace pocos días las obras en el Centro Recreativo La Lomada. Mucho trabajo y movimiento para los vecinos de Comallo”.

