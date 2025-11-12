Comallo Noticia del día Regionales

Formulan cargos por abigeato agravado en la zona rural de Laguna Blanca

Ricardo Manrique 1 día ago

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos personas por su presunta participación en un hecho de abigeato agravado cuando ambos habrían sustraído 40 animales caprinos —10 de raza criolla y 30 de raza angora— pertenecientes a un productor local, que luego habrían sido trasladados en vehículos distintos y comercializados en la región.

El mismo ocurrió entre el 16 y el 18 de diciembre de 2024 en la zona rural de Laguna Blanca, cerca de la localidad de Comallo. Se fijó oportunamente una audiencia a los fines de formular cargos pero debió postergarse debido al cambio de abogados defensores.
 
La investigación cuenta con diversos elementos probatorios, entre ellos denuncias, entrevistas testimoniales, actas policiales, una inspección ocular y registros fotográficos realizados por personal de la Subcomisaría 74 de Comallo.

El hecho fue calificado como abigeato agravado en razón del número de cabezas sustraídas, conforme a los artículos 45, 167 segundo párrafo y 167 quater inciso 4° del Código Penal, atribuyendo a los imputados el rol de coautores.

Durante la audiencia, el defensor penal particular manifestó que sus asistidos no prestarían declaración y que no formularían objeciones respecto de la acusación ni del plazo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Señaló además que trabaja en una teoría del caso distinta, que será desarrollada en el marco de la investigación.

El juez de garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de abigeato agravado, previsto en los artículos 45, 167 ter segundo párrafo y 167 quater inciso 4° del Código Penal, y fijó un plazo de investigación de cinco meses, hasta el 11 de abril de 2026.

Next Post

Comallo Noticia del día Regionales

La Provincia garantiza la continuidad de más obras en Comallo

mié Nov 12 , 2025
El Gobernador Alberto Weretilneck recibió al Intendente Raúl Hermosilla y reafirmó el acompañamiento del Gobierno Provincial a la comunidad de Comallo con la entrega de aportes que aseguran la continuidad de la obra pública, motorizan la economía local y sostienen el nivel de empleo. Weretilneck entregó aportes por $70 millones […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias