Estudiantes de Onelli ganaron el concurso “El tren de nuestras palabras”

Andrea y Uma, alumnas de la Escuela N° 104 de Onelli, representaron a la institución en el concurso “El tren de nuestras palabras”, y resultaron ganadoras con su cuento titulado “El sueño de María”.

“El tren de nuestras palabras” es una propuesta literaria impulsada por la Secretaría de Cultura de Río Negro y Tren Patagónico S.A y con acompañamiento del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, que busca fomentar la lectura y la escritura creativa en niñas, niños y adolescentes de toda la provincia, promoviendo la expresión, la imaginación y el valor de la palabra como herramienta transformadora.

Su docente, Vanesa Pichulef, compartió unas sentidas palabras tras conocer el resultado:

“Estoy inmensamente feliz, feliz de ser parte de su sueño, feliz de acompañarlas en este camino que espero continúen. Que la lectura y la escritura siempre sean el eje de nuestras niñas y niños, para que puedan crear y recrear mundos posibles. ¡Felicitaciones! La educación en la ruralidad.”

Este reconocimiento destaca el talento, la creatividad y el compromiso de las y los estudiantes rurales con la lectura y la escritura, demostrando que la educación en cada rincón de la provincia sigue generando grandes logros.