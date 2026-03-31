Comallo celebró su 108° aniversario con obras y anuncios

En el marco del 108° aniversario de Comallo, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó, junto al Intendente Raúl Hermosilla, una jornada marcada por anuncios, entrega de aportes y acompañamiento a instituciones, con eje en la planificación, el desarrollo y el trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y comunidad.

Durante el acto, el Mandatario destacó el valor de estos encuentros como instancias para proyectar el futuro: “Los aniversarios son momentos de reflexión, de encuentro, para ver lo que hicimos y fundamentalmente para ponernos de acuerdo en cómo seguimos”.

En ese sentido, puso en valor el presente de la localidad y el rol de su conducción: “Comallo hoy es una ciudad normal. ¿Qué significa? Que las cosas funcionan y que, más allá de lo que falta, todo se resuelve con normalidad”. Además, resaltó el trabajo del Intendente, al señalar que “año tras año se van planteando nuevos objetivos y se logran con orden, honestidad, transparencia y seriedad”.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la importancia de la planificación en la gestión pública. En ese marco, el Gobierno Provincial entregó un aporte al hospital local de más de $112 millones para la compra de un equipo de rayos X con sistema digital directo, fundamental para mejorar la capacidad de diagnóstico. “El hospital tendrá el equipamiento necesario para que nadie tenga que viajar a otra ciudad para atenderse”, expresó el Gobernador.

El Intendente Hermosilla destacó el valor del encuentro y el trabajo colectivo al señalar que “cada aniversario es una oportunidad para mirar lo que hicimos y, sobre todo, para seguir construyendo juntos”, y subrayó que “una comunidad se fortalece cuando sus instituciones y vecinos trabajan unidos, con la mirada puesta en el futuro y en mejorar la calidad de vida de todos”.

Asimismo, en el marco del programa “Junto al Municipio, Construyendo Provincia”, se firmó un convenio para la ejecución de cordón cuneta y veredas en distintos sectores de la localidad, abarcando unas 10 cuadras y beneficiando a cerca de 80 familias, con una inversión superior a los $389 millones.

La jornada incluyó también la entrega de equipamiento a instituciones educativas de la localidad, entre ellas la Escuela Primaria Nº 73, el Instituto Técnico Superior, la Residencia Femenina y el Jardín de Infantes Nº 89. En este punto, el Mandatario remarcó el rol de las instituciones como protagonistas del desarrollo local.

Por otra parte, se otorgó un aporte de $20 millones al centro recreativo La Lomada, una iniciativa orientada a potenciar el turismo y generar nuevos espacios de encuentro. En esa línea, Weretilneck vinculó estas acciones con la mirada a futuro: “Lo estratégico es pensar en que nuestros jóvenes puedan desarrollarse acá y no tengan que irse a buscar oportunidades a otro lugar”.

Además, a través de la Agencia de Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA), se entregó equipamiento al Centro Rionegrino de Abordaje Integral de las Adicciones (CRAIA), fortaleciendo el trabajo preventivo y comunitario en la localidad.

Finalmente, el Gobernador hizo especial hincapié en el valor del trabajo colectivo: “La Municipalidad sola no puede, la Provincia sola no puede. Se construye con el Estado, con las instituciones y con cada vecino y vecina, tirando todos para el mismo lado”.