La Provincia acompaña a los municipios de la Región Sur con aportes

En el marco de la amplia agenda de trabajo desarrollada por el Gobierno Provincial en Maquinchao, Los Menucos y Ramos Mexía, se concretaron importantes anuncios y entregas de aportes, reafirmando el compromiso con las comunidades de la Región Sur de Río Negro.

El Secretario de Gobierno, Agustín Ríos, destacó el fuerte acompañamiento de la Provincia a las localidades, indicó que “en la Región Sur, la Provincia avanza con anuncios de obra pública, en el marco de la política provincial de respaldar a los municipios en la ejecución de proyectos que de otra manera no serían posibles”.

Ríos detalló que en Los Menucos se entregó un aporte para la puesta en valor del matadero municipal, una obra muy demandada que permitirá generar empleo y reposicionar a la localidad en la producción regional.

Además, destacó que desde el Ministerio de Gobierno se otorgaron $10 millones a los Bomberos Voluntarios para la compra de equipamiento y otros $3 millones a la Asociación Religiosa Asamblea de Dios, para la adquisición de dos calderas.

“En Maquinchao también concretamos la entrega de un aporte de $44 millones para la compra e instalación de luminarias LED en distintos barrios, una inversión que mejora la seguridad, la calidad de vida y el embellecimiento urbano”, agregó.

Finalmente, Ríos resaltó el resto de las obras que fueron anunciadas esta semana, entre las que se encuentra la apertura de sobres para la obra de conexión de gas que beneficiará a 300 familias de Maquinchao, alcanzando casi al 90% de la localidad con este servicio esencial. “Se trata de una demanda histórica que hoy comienza a hacerse realidad”, concluyó.