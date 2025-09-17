Regionales Valcheta

VMOS: el DPA inspeccionó el obrador instalado en cercanías a Valcheta

Ricardo Manrique 18 horas ago

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizó una nueva inspección, en el marco del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que consiste en un oleoducto de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hasta una terminal de carga ubicada en Punta Colorada, que pertenece al ejido de Sierra Grande.

En esta ocasión, el equipo técnico del DPA visitó el obrador que se ubica próximo a la localidad de Valcheta, el cual tendrá una capacidad para 800 personas.

El recorrido incluyó la inspección a la planta modular de tratamiento de líquidos cloacales, el área de acopio de combustibles, los reservorios de agua no potable y algunos de los procesos de soldadura.

El objetivo principal de estas visitas es evaluar en campo la información técnica presentada por las empresas para así, si corresponde, otorgar los permisos relacionados con riesgo hídrico y con la protección y conservación de los recursos hídricos.

El DPA destaca que siempre es importante mantener un trabajo dinámico entre la autoridad de aplicación y las empresas, para contar con información actualizada y de este modo, garantizar el control adecuado en cada etapa del avance de la obra.

