Pilcaniyeu: Secuestraron armas de fuego en un establecimiento rural

El procedimiento se realizó en un establecimiento rural ubicado entre Bariloche y Pilcaniyeu, en el marco de una causa por daños.

La Policía de Río Negro secuestró este viernes, en el marco de una diligencia dispuesta por la Justicia, dos armas de fuego largas y proyectiles, como parte de una causa que fue caratulada como “daños”.

La diligencia que solicitó el fiscal Gerardo Miranda y autorizó el juez Ricardo Calcagno se concretó en un establecimiento rural ubicado en inmediaciones del río Pichileufu- entre Bariloche y Pilcaniyeu.

Los uniformados de la Brigada Rural, acompañados por efectivos de la Subcomisaría 75 de Pilcaniyeu, ingresaron al predio donde se entrevistaron con el propietario.

En ese marco procedieron al secuestro de dos armas de fuego – dos carabinas calibre 22 con mira telescópica, además de varias cajas de municiones, conteniendo cientos de ellas.

El resultado positivo de la tarea policial fue notificado a las autoridades judiciales que ordenaron la medida.