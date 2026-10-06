La localidad de Valcheta celebró su 193 Aniversario

Durante la jornada se concretaron acuerdos y aportes provinciales destinados a mejorar servicios, salud, viviendas y propuestas para el desarrollo turístico local.

Durante el acto central de la jornada, la Provincia, el Municipio y Camuzzi firmaron un acta compromiso para ampliar la red de gas y beneficiar a 22 familias de la localidad. También se suscribió un convenio para realizar trabajos de refacción general y reparación integral del Hospital de Valcheta, que contemplan el reemplazo de aberturas, artefactos a gas y pintura, con una inversión de $161.073.759.

Además, se entregó un aporte de $20.501.418 para la construcción de 10 viviendas destinadas a familias de la localidad, en el marco del IPPV y el programa Habitar Río Negro.

Como parte de las acciones previstas para Valcheta, también se firmó un acta compromiso para la construcción de la primera etapa del Centro de Interpretación Geológico Somuncura, un nuevo espacio turístico y sustentable que tendrá fines educativos y didácticos e incluirá un mercado artesanal y una cafetería. La obra representa una inversión de $691.499.880 y permitirá poner en valor los recursos geológicos de la provincia.

Estuvieron presentes durante las jornadas los Intendentes de Ramos Mexía, Nelson Quinteros, de Sierra Grande, Roxana Fernández, de Chichinales, Lucas Gonzáles; los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, el Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, y demás autoridades provinciales y locales