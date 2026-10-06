Valcheta: Quedo inaugurado el nuevo Parque de la Salud

En el marco del 193° aniversario de Valcheta, el Gobernador Alberto Weretilneck acompañó a la comunidad en la inauguración del Parque de la Salud, un nuevo espacio que suma infraestructura para el deporte, el encuentro y la vida comunitaria. Durante la jornada también se concretaron acuerdos y aportes provinciales destinados a mejorar servicios, salud, viviendas y propuestas para el desarrollo turístico local.

El nuevo Parque de la Salud contó con una inversión de $392 millones y cuenta con una pista de atletismo de 400 metros y seis carriles, un campo de fútbol 11 con césped natural, torres de iluminación con reflectores LED, forestación, cerco perimetral y veredas de acceso. La obra también incluyó la modernización del sistema de riego de la cancha de fútbol del estadio municipal y trabajos para captar agua desde un arroyo, con una conducción de aproximadamente 1.500 metros hasta el predio.

Durante la inauguración, Weretilneck acompañó a la Intendenta local, Yamila Direne, y destacó el significado de contar con espacios deportivos que trasciendan la práctica deportiva y se conviertan en lugares de encuentro para toda la comunidad. “No hay mejor inversión que pueda hacer una ciudad, una municipalidad o la Provincia que tener lugares para cuidar nuestra vida, para hacer vida sana, para hacer deporte, para hacer la sana competencia, pero también para hacer compañerismo y para hacer amistad”, sostuvo.

Durante la inauguración, Weretilneck acompañó a la Intendenta local, Yamila Direne, y destacó el significado de contar con espacios deportivos que trasciendan la práctica deportiva y se conviertan en lugares de encuentro para toda la comunidad. “No hay mejor inversión que pueda hacer una ciudad, una municipalidad o la Provincia que tener lugares para cuidar nuestra vida, para hacer vida sana, para hacer deporte, para hacer la sana competencia, pero también para hacer compañerismo y para hacer amistad”, sostuvo.

Por su parte, la intendenta Direne valoró este nuevo espacio para la comunidad y el trabajo realizado para concretar el proyecto. “Si había un sueño para la comunidad de Valcheta era tener este estadio, que ya era hermoso, con césped y poder usarlo todos los fines de semana. Ahora vamos a tener que cuidarlo entre todos”, expresó.