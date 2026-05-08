La Línea 102 recorre escuelas para fortalecer la promoción de derechos

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El programa de difusión de la Línea 102 continúa su recorrido por distintos establecimientos educativos con el objetivo de acercar este servicio de escucha, orientación y contención a niñas, niños y adolescentes. Para esta semana, se prevé alcanzar a más de 300 alumnos y alumnas en nuevas jornadas que tendrán lugar en Valle Medio, Región Sur y Zona Atlántica.

La semana pasada, las actividades comenzaron en escuelas de Villa Regina y Choele Choel, donde participaron más de 250 estudiantes en espacios de intercambio y aprendizaje. Durante estos encuentros se brindó información sobre el funcionamiento de la Línea 102, su alcance y la importancia de contar con canales accesibles de acompañamiento.

Además, el equipo estará presente en San Javier, en el marco de la Fiesta del Jabalí al asador ampliando la difusión a toda la comunidad.

Este trabajo se desarrolla a través de un convenio que busca fortalecer el conocimiento y acceso a la Línea 102 en toda la provincia, promoviendo que cada vez más niñas, niños y adolescentes la identifiquen como un recurso de ayuda, contención y orientación, complementario a sus entornos familiares y comunitarios.

La iniciativa reafirma el compromiso de seguir generando espacios de cercanía, escucha activa y promoción de derechos en todo el territorio rionegrino.

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