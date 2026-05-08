La Línea 102 recorre escuelas para fortalecer la promoción de derechos

El programa de difusión de la Línea 102 continúa su recorrido por distintos establecimientos educativos con el objetivo de acercar este servicio de escucha, orientación y contención a niñas, niños y adolescentes. Para esta semana, se prevé alcanzar a más de 300 alumnos y alumnas en nuevas jornadas que tendrán lugar en Valle Medio, Región Sur y Zona Atlántica.

La semana pasada, las actividades comenzaron en escuelas de Villa Regina y Choele Choel, donde participaron más de 250 estudiantes en espacios de intercambio y aprendizaje. Durante estos encuentros se brindó información sobre el funcionamiento de la Línea 102, su alcance y la importancia de contar con canales accesibles de acompañamiento.

Además, el equipo estará presente en San Javier, en el marco de la Fiesta del Jabalí al asador ampliando la difusión a toda la comunidad.

Este trabajo se desarrolla a través de un convenio que busca fortalecer el conocimiento y acceso a la Línea 102 en toda la provincia, promoviendo que cada vez más niñas, niños y adolescentes la identifiquen como un recurso de ayuda, contención y orientación, complementario a sus entornos familiares y comunitarios.

La iniciativa reafirma el compromiso de seguir generando espacios de cercanía, escucha activa y promoción de derechos en todo el territorio rionegrino.