Río Negro ya tiene 50 instituciones de salud con historia clínica digital

El Ministerio de Salud de Río Negro continúa consolidando la transformación digital del sistema sanitario. Con la reciente incorporación de los hospitales de Campo Grande, Choele Choel y Río Colorado, la provincia ya cuenta con 50 instituciones digitalizadas y más de 900 agentes de salud utilizando la herramienta.

La implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI) sigue avanzando firmemente en todo el territorio provincial. A la fecha, más de 100.000 rionegrinos y rionegrinas ya cuentan con su historial clínico digitalizado, lo que permite una atención más ágil, segura y coordinada en la red pública de salud.

Este crecimiento se refleja también en el volumen de actividad del sistema, que ya supera los 400.000 registros clínicos realizados por médicos, enfermeros y administrativos. La digitalización no solo optimiza los tiempos de consulta, sino que garantiza que la información vital del paciente esté disponible allí donde se necesite.

Al respecto, la Subsecretaria de Desarrollo e Implementación de TICS, Elizabet Ivanisky, destacó la importancia estratégica de este avance. “Lo más importante de esto es básicamente poder compartir la información sanitaria de nuestros pacientes. Esto es muy importante porque el sistema de salud trabaja en red: tenemos centros de salud, puestos sanitarios y hospitales de distintos niveles, y los pacientes se mueven mucho dentro de esa red de establecimientos y entre localidades”.

“Poder compartir información nos permite ser más eficientes, para no hacer cargar al paciente con estudios o repetir prácticas innecesarias. Esto nos permite, fundamentalmente, mejorar la calidad de atención en cada consulta”, agregó la funcionaria.

“Para nosotros es un imperativo ético volvernos más eficientes y mejorar cómo utilizamos nuestros recursos para poder llegar justamente a más personas con una mejor calidad de atención. El objetivo es llegar a cerca de 130 establecimientos para fin de año”, finalizó Ivanisky.

Actualmente, la HSI ya es una realidad en hospitales y centros de salud de Viedma, General Conesa, San Antonio Oeste, Las Grutas, Ramos Mexía, Guardia Mitre, El Bolsón, y se consolida en el Alto Valle en ciudades como Cipolletti, Cinco Saltos y Campo Grande, sumando ahora la cobertura en el Valle Medio con Choele Choel y Río Colorado.

Esta política pública, enmarcada en la modernización del Estado provincial, busca construir una red sanitaria integrada y accesible, eliminando las barreras del papel y poniendo la tecnología al servicio del bienestar de cada habitante de Río Negro.