Cámaras con IA y tecnología satelital para la prevención de incendios

Con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck, se presentaron nuevas cámaras con inteligencia artificial y tecnología satelital que se incorporan al trabajo del SPLIF en Bariloche. Las herramientas fortalecen la detección temprana, el monitoreo permanente y la toma de decisiones frente a posibles focos de incendios. “Está demostrado que cuanto más rápido se actúa, mejores resultados se obtienen”, aseguró el Gobernador.

La incorporación de estas tecnologías, desarrolladas por INVAP y GPTECH, representa un nuevo avance en los sistemas de alerta temprana, permitiendo anticiparse al desarrollo de incendios y mejorar la planificación operativa.

El sistema incluye cámaras fijas que serán instaladas en puntos estratégicos de la región, brindando cobertura 360°. A través de un software de monitoreo en tiempo real, las cámaras permiten detectar columnas de humo mediante inteligencia artificial, emitir alertas tempranas y realizar el seguimiento inmediato de los focos detectados.

Estas herramientas funcionan de manera integrada con las cámaras del avión térmico, centralizando toda la información en una misma sala de monitoreo. De este modo, el personal puede observar en tiempo real tanto las imágenes fijas como las aéreas, y verificar rápidamente los avisos recibidos, enfocando las cámaras para determinar la magnitud y características del evento.

Además, se incorporó una tecnología satelital de uso predictivo que permite simular el comportamiento de un incendio a partir de distintos parámetros, como el clima, el terreno y la vegetación. Esta herramienta posibilita anticipar la velocidad y dirección del fuego, lo que resulta clave para la elaboración de planes de evacuación y de emergencia, así como para definir las estrategias de combate más adecuadas.

El sistema se integra con estaciones meteorológicas y es utilizado en países como Canadá, Estados Unidos y Colombia, entre otros.

Weretilneck destacó que “los avances son muy importantes, como lo fue en su momento la incorporación del helicóptero”, y remarcó que la suma de tecnología es uno de los objetivos centrales del SPLIF, con el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial.

La puesta en marcha de estas herramientas incluye también instancias de capacitación específica. En ese marco, un equipo técnico de Alemania viajó a Río Negro para formar al personal del SPLIF en el uso del sistema.

Por su parte, el Director del SPLIF Río Negro, Orlando Báez, expresó que “desde el Servicio estamos muy satisfechos con la incorporación de estas tecnologías, que ya han demostrado ser útiles y efectivas”. Asimismo, señaló que el sistema fue puesto a disposición de Chubut y que, a partir de monitoreos realizados desde la central, se comprobó que las simulaciones brindadas “se ajustaron de manera exacta”.