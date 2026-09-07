Allanamiento en Los Menucos: secuestran marihuana y cocaína

Un procedimiento realizado por la División Toxicomanías de Los Menucos permitió secuestrar marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación vinculada a una investigación por comercialización de estupefacientes.

El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos, entre Río Negro y Chubut, donde reside un hombre que era investigado desde hacía aproximadamente un mes y medio. La causa se inició a partir de una novedad detectada y comunicada por personal de la propia División, que posteriormente llevó adelante distintas tareas investigativas.

El operativo contó con la participación del COER de General Roca y se extendió durante varias horas, desde la noche hasta la madrugada.

Durante la diligencia, los efectivos encontraron una sustancia vegetal de color verdoso que, sometida al narcotest, arrojó resultado positivo de marihuana, con un peso de 25 gramos. También fueron secuestrados siete cigarrillos armados de marihuana, que alcanzaron un peso total de 9 gramos.

Además, se halló un recipiente plástico que contenía dos envoltorios de nylon con cocaína. En este caso, el procedimiento no permitió establecer un pesaje de la sustancia, por lo que será la Justicia Federal la que determine su alcance dentro de la investigación.

Entre los elementos incautados también se contabilizaron dinero en efectivo de moneda nacional, una tablet, dos teléfonos celulares y dos encomiendas dirigidas al hombre investigado. A esto se sumaron distintas anotaciones que, de acuerdo con el informe policial, contenían registros de ventas y clientes.

A partir de los resultados obtenidos durante el allanamiento, la Fiscalía Federal dispuso la imputación de dos personas por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

El procedimiento forma parte del trabajo de prevención e investigación que desarrolla la Policía de Río Negro frente a delitos vinculados con la comercialización de drogas en distintas localidades de la provincia, con intervención de la Justicia Federal cuando corresponde.

La investigación y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar con las medidas correspondientes.