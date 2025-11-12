Ñorquincó Regionales

La carne ovina rionegrina continúa abasteciendo comedores escolares

Ricardo Manrique 11 horas ago

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, lleva adelante un trabajo sostenido junto a municipios y comisiones de fomento para fortalecer el consumo local y mejorar la calidad alimentaria en los comedores escolares.

En este marco, se concretó una nueva entrega de carne ovina fresca de la Red de Pequeños Productores de la Región Sur a las escuelas de Ñorquinco, El Manso y El Foyel, en respuesta a la demanda establecida por el Consejo Escolar Zona Andina Sur.

El recorrido de abastecimiento se realizó con el camión del Mercado Municipal de San Carlos de Bariloche, acompañado por la Delegación Regional de Desarrollo Económico y Productivo de El Bolsón, garantizando la llegada del producto en óptimas condiciones.

La Municipalidad de Ñorquinco y la Comisión de Fomento de El Manso fueron clave para generar un vínculo directo entre los pequeños productores y el mercado regional, permitiendo que los comedores escolares accedan a carne fresca, saludable y de origen local.

Estas entregas, que se desarrollan de manera periódica, reflejan un compromiso constante con la producción regional y la alimentación saludable. Además, la experiencia abre la posibilidad de incorporar la carne ovina rionegrina en la oferta gastronómica de las localidades cordilleranas. Se trata de un producto de calidad, con trazabilidad garantizada y disponible en distintos cortes —costillar, cuarto, paleta, espinazo o res entera— que expresan el trabajo y la identidad productiva de la región.

