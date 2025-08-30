Comisiones de Fomento crecen con la renegociación de contratos petroleros

El Gobierno Provincial continúa con las transferencias a comisiones de fomento en el marco de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos. Estos recursos se orientan a la compra de maquinaria, la mejora de espacios comunitarios y la ejecución de obras de infraestructura. En total ya fueron transferidos más de $61 millones.

Los fondos ya llegaron a las Comisiones de Arroyo Los Berros, Cerro Policía, Clemente Onelli, Colan Conhue, Chelforó, Mamuel Choique y Pichi Mahuida. Los aportes permiten la adquisición de mobiliario, refacciones edilicias, incorporación de vehículos para la asistencia a familias, instalación y renovación de luminarias, además de otras mejoras locales.

En los próximos días se completará el pago a las Comisiones de Aguada de Guerra ($8.486.407); Aguada Guzmán ($8.026.998); Cona Niyeu ($11.097.324); Naupa Huen ($9.748.906); Ojos de Agua ($6.850.419); Paso Flores ($8.370.678); Sierra Pailemán ($6.994.204); y Yaminué ($7.509.724).