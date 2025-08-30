Com. Fomento Mamuel Choique Noticia del día Regionales Rio Chico

Comisiones de Fomento crecen con la renegociación de contratos petroleros

Ricardo Manrique 11 horas ago

El Gobierno Provincial continúa con las transferencias a comisiones de fomento en el marco de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos. Estos recursos se orientan a la compra de maquinaria, la mejora de espacios comunitarios y la ejecución de obras de infraestructura. En total ya fueron transferidos más de $61 millones.

Los fondos ya llegaron a las Comisiones de Arroyo Los Berros, Cerro Policía, Clemente Onelli, Colan Conhue, Chelforó, Mamuel Choique y Pichi Mahuida. Los aportes permiten la adquisición de mobiliario, refacciones edilicias, incorporación de vehículos para la asistencia a familias, instalación y renovación de luminarias, además de otras mejoras locales.

En los próximos días se completará el pago a las Comisiones de Aguada de Guerra ($8.486.407); Aguada Guzmán ($8.026.998); Cona Niyeu ($11.097.324); Naupa Huen ($9.748.906); Ojos de Agua ($6.850.419); Paso Flores ($8.370.678); Sierra Pailemán ($6.994.204); y Yaminué ($7.509.724).

