Karen Muñoz hace historia en la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

Karen Muñoz se convirtió en la primera mujer de Ramos Mexía y de la Región Sur en incorporarse a la histórica obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que se desarrolla en Punta Colorada, Sierra Grande.

Su incorporación representa un importante logro para la comunidad y refleja el creciente protagonismo de las mujeres en un sector tradicionalmente ocupado por hombres. En la actualidad, cientos de mujeres participan activamente en tareas de construcción, soldadura y logística portuaria, consolidando un proceso de mayor inclusión laboral en una de las obras de infraestructura más importantes del país.

El intendente de Ramos Mexía, Nelson Quinteros, felicitó a Karen por este importante paso y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa laboral, destacando que su desempeño abre camino para que más mujeres de la Región Sur accedan a nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.