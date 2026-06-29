Sierra Colorada: volcó una trafic tras esquivar un animal en la ruta 23

Un siniestro vial se registró este sábado en el acceso a esa localidad, cuando una camioneta tipo trafic despistó y terminó volcando en una zona de curvas.

El accidente vial involucró a un único ocupante, quien afortunadamente se encontraba consciente al momento de ser asistido. Según manifestaron fuentes de seguridad, el conductor perdió el control del rodado luego de que un animal se cruzara repentinamente sobre el asfalto

Debido al impacto, se desplegó un rápido operativo de emergencia en el lugar del hecho. Efectivos de la Policía de Río Negro, personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios y trabajadores de Salud asistieron de inmediato a la víctima, quien fue trasladada al hospital local para una evaluación médica integral.