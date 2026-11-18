Con la participación de 1.600 jóvenes de distintas localidades, Bariloche es sede de la final provincial de los Juegos Rionegrinos 2026, una instancia que reúne a representantes de toda la provincia para compartir jornadas de competencia, integración y encuentro a través del deporte.

La etapa final marca el cierre de una nueva edición del certamen provincial, que convoca a jóvenes rionegrinos en torno a distintas disciplinas deportivas.

En este sentido el Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, afirmó que “es un orgullo organizar estos Juegos, ya que forman parte de la política deportiva más importante que tenemos en la provincia, dado al caudal de jóvenes que concentra” y agregó que “un evento de estas características genera un gran movimiento económico por lo que agradecemos al gobernador Alberto Weretilneck por tomar la decisión política de llevarlos adelante”.

Finalmente, Astutti concluyó que “los Juegos Rionegrinos nos permiten tener un desarrollo deportivo muy grande, sin embargo el deporte queda en segundo plano frente a las vivencias que van a tener los jóvenes esta semana en Bariloche”.

Por otra parte, el Secretario de Deporte, Simón Miravete, sostuvo que “estamos contentos por el alcance de esta política pública que permite que tanto chicos convencionales como con discapacidad tengan la oportunidad de la práctica deportiva con sus compañeros de escuela” y añadió que “una vez finalizados los Juegos haremos un balance anual pero creemos que hemos estado a la altura atendiendo a nuestros jóvenes deportistas”.

La edición 2026 de los Juegos Rionegrinos convocó a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes de todo el territorio provincial en la etapa local, provenientes de 68 municipios y comisiones de fomento. En la final, que tuvo su apertura este lunes, participan 1600 rionegrinos y rionegrinas de más de 110 escuelas e instituciones que se miden en handball, vóley, mini vóley, ringo, break dance, básquet 3×3, atletismo convencional y adaptado, y circuito de habilidades motoras para personas con discapacidad.