Jóvenes atletas impulsan el gran presente del deporte rionegrino

El deporte rionegrino atraviesa un gran presente y vuelve a posicionarse entre los más destacados gracias al compromiso de las y los jóvenes atletas, el trabajo articulado de clubes, federaciones y entrenadores, y el acompañamiento sostenido del Gobierno de Río Negro. El Secretario de Deportes, Simón Miravete, destacó que “la manera en que se están realizando los Juegos permite que hoy en tiempos difíciles se sigan desarrollando”.

Miravete puso en valor la continuidad de estas competencias y su impacto en el crecimiento deportivo de la región. En ese marco, sostuvo que “la manera en que se están realizando los Juegos permite que hoy en tiempos difíciles se sigan desarrollando, además de darle visibilidad también a todas las provincias” y añadió: “Hemos logrado que los Juegos tengan una trascendencia importante para todos los clubes y nuestros atletas están siendo constantemente observados aunque ellos por ahí no lo dimensionen”.

Además, destacó el trabajo articulado que se viene realizando con los distintos actores del deporte provincial y afirmó que “hay un trabajo importante en conjunto con federaciones, seleccionadores, clubes y creo que los resultados están a la vista”. En ese sentido, agregó que “más allá que el ganar pase a un segundo plano, siempre es lindo que el esfuerzo del chico se vea reflejado con una victoria”. Durante el primer semestre del año, Río Negro logró consagrarse en las tres competencias regionales que se disputaron: los Juegos ParaEpade, los Juegos Epade y los Juegos de Integración Patagónica, consolidando una vez más el protagonismo de las y los jóvenes en el deporte de la región.

El acompañamiento provincial también se refleja en la participación activa de Río Negro en los ámbitos de planificación y organización de las competencias regionales. En representación de la Provincia, Miravete participó recientemente de la Reunión Ordinaria de los Juegos Binacionales de la Araucanía desarrollada en Río Gallegos, donde se avanzó en distintos aspectos vinculados a la próxima edición del certamen. “A los tres días de haber terminado los Epade, partimos a Río Gallegos para la reunión, se hizo una presentación de lo que va a ser la competencia de este año, pudimos cerrar algunas cuestiones y visitamos los recintos donde se van a desarrollar las actividades en 2027”, explicó.

Mientras tanto, Río Negro continúa fortaleciendo la participación deportiva en cada rincón de la provincia a través de los Juegos Rionegrinos, una de las principales políticas de inclusión y promoción del deporte. La convocatoria de este año superó los números de la edición anterior y volvió a contar con la adhesión de los 39 municipios rionegrinos. “Estamos en toda la provincia con alrededor de 15 mil inscriptos, que los 39 municipios otra vez tuvieron adhesión, así que estamos ultimando detalles pensando en llegar a la final en Bariloche en el mes de noviembre”, sostuvo Miravete.

La Provincia continúa así acompañando cada instancia de competencia y formación deportiva, con el objetivo de seguir ampliando oportunidades para miles de jóvenes rionegrinos y rionegrinas en todo el territorio.