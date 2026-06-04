Río Negro y Neuquén lideran el empleo en la construcción

Río Negro encabezó el ranking nacional de crecimiento del empleo registrado en la construcción con una suba interanual del 31,8%, seguida por Neuquén con el 17%. En un país donde 13 provincias registraron caídas, la Norpatagonia muestra una dinámica diferente y consolida su lugar como bloque estratégico.

La construcción es uno de los indicadores más sensibles para medir actividad real. Cuando crece el empleo registrado en el sector, no solo se mueven obras: también se activa una cadena de proveedores, transporte, servicios, comercio local y demanda laboral directa e indirecta.

Los datos surgieron de un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción y también generaron un gesto en redes sociales entre ambos gobernadores, que compartieron una misma mirada sobre el futuro de la Norpatagonia.

El neuquino Rolando Figueroa utilizó sus redes sociales para destacar el indicador y vínculo ese resultado con “el enorme potencial de la Norpatagonia”. Planteó que junto a Río Negro se consolida “una región estratégica” que se transformó en “un polo energético exportador para la Argentina”.

El rionegrino Alberto Weretilneck respondió en la misma línea y reforzó esa lectura regional: “Celebro este dato que refleja el enorme potencial de nuestra Norpatagonia”. Aseguró que estos índices son “el producto de un trabajo realizado de manera coordinada, planificando a largo plazo y generando las condiciones para que lleguen las inversiones”.

De todos modos, Weretilneck aclaró que “todavía falta y muchas familias siguen esperando más oportunidades”, pero aseguró que estos indicadores “no son la meta, sino una señal de que vamos en el rumbo correcto”.

El desempeño de Río Negro y Neuquén expresa algo más profundo que una mejora estadística. Ambas provincias empiezan a consolidarse como un bloque estratégico, con intereses compartidos, infraestructura complementaria y una agenda productiva que ya trasciende las fronteras provinciales.

Las trayectorias de ambas provincias ya no pueden leerse por separado. La energía que se produce en Neuquén necesita infraestructura, logística y salida exportadora. Río Negro, por su ubicación, su costa atlántica y sus proyectos de gran escala, aparece como una pieza central de esa nueva etapa.

Ranking nacional: empleo registrado en la construcción

Río Negro: 31,8%

Neuquén: 17,0%

Catamarca: 14,8%

Santa Fe: 14,3%

Santiago del Estero: 11,9%

Córdoba: 11,8%

Tucumán: 10,7%

San Juan: 9,0%

Mendoza: 7,9%

Entre Ríos: 6,4%