Ñorquinco participó en jornadas de trabajo con la Cooperativa de Río Chico

Durante los días martes 23 y miércoles 24 de septiembre, el intendente de Ñorquinco, Miguel Cuminao, junto a personal municipal, participaron en la Cooperativa de Río Chico, donde se desarrollaron dos instancias de trabajo orientadas al cuidado del cuerpo en la esquila, la nutrición y el fortalecimiento de los derechos de las y los trabajadores esquiladores.

La propuesta fue impulsada junto a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), institución que continúa acompañando al sector rural con iniciativas que buscan mejorar la salud, el bienestar y las condiciones laborales de la comunidad.

En este marco, también se abordó la proyección y el intercambio de la Lanolina, una sustancia natural obtenida de la lana de oveja. Se trata de una cera grasa que aparece al lavar la lana, altamente valorada por sus propiedades hidratantes, protectoras y suavizantes, con gran demanda en las industrias cosmética, farmacéutica y textil.

El objetivo de este trabajo conjunto es darle valor agregado a un recurso local, generando nuevas oportunidades de intercambio, innovación y desarrollo para la comunidad ovina de la región.