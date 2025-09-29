Pilcaniyeu Regionales

Avanza la construcción del Playón Polideportivo Municipal en Pilcaniyeu

Ricardo Manrique 4 horas ago

La intendenta Daniela Cornejo informó sobre los avances en la obra del nuevo Playón Polideportivo Municipal, un espacio que muy pronto estará disponible para el disfrute de toda la comunidad.

En los últimos días se llevaron adelante las primeras tareas, que incluyeron la preparación del terreno y el llenado con hormigón de la base principal, marcando un paso fundamental en el desarrollo de esta infraestructura deportiva.

El nuevo playón estará equipado para la práctica de diversas disciplinas como fútbol, vóley, básquet y pádel, generando un lugar de encuentro, recreación y deporte para vecinos y vecinas de la localidad.

Desde el Municipio agradecieron al Gobierno de Río Negro y al gobernador Alberto Weretilneck por el acompañamiento y el compromiso permanente con Pilcaniyeu.

