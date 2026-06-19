Jornada de Salud Escolar en la Escuela Primaria de Cómico

El Hospital de Los Menucos llevó adelante una nueva jornada de Salud Escolar en la Escuela Primaria de Paraje Cómico, con el objetivo de promover el cuidado de la salud de niños y niñas, además de fortalecer las acciones de prevención y detección temprana de posibles patologías.

La actividad se desarrolló en el marco de las políticas de atención integral destinadas a la población escolar, acercando controles y acompañamiento profesional a las comunidades rurales.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de jornadas, que permiten realizar evaluaciones de salud, promover hábitos saludables y garantizar el seguimiento de los estudiantes en una etapa fundamental de su desarrollo.

Asimismo, expresaron un especial agradecimiento al Coordinador de Educación, a los profesionales de la salud que participaron de la actividad, al equipo docente, a las familias y al comisionado de fomento por el compromiso y la colaboración brindada para hacer posible esta iniciativa.

El trabajo articulado entre salud, educación y comunidad continúa siendo una herramienta clave para fortalecer el bienestar de niños y niñas, garantizando una atención cercana y de calidad en cada rincón de la Región Sur.