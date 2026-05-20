Jornada de Educación y Seguridad Vial para estudiantes en Pilcaniyeu

La Municipalidad de Pilcaniyeu llevó adelante una jornada de Educación y Seguridad Vial destinada a estudiantes de la Escuela Primaria N° 269, en un trabajo articulado junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la comunidad educativa.

Durante la actividad, mediante el uso del Parque Vial y distintas propuestas recreativas y educativas, niños y niñas incorporaron hábitos saludables relacionados con el tránsito, además de conocimientos básicos sobre el uso responsable y solidario del espacio público.

La propuesta forma parte del Programa de Educación Vial impulsado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, promoviendo espacios de aprendizaje y concientización desde edades tempranas.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar desarrollando este tipo de iniciativas orientadas al cuidado, la prevención y la formación de los estudiantes, agradeciendo especialmente el acompañamiento de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y de la Escuela N° 269.