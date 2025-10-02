Jacobacci: Un hombre imputado por lesiones graves cometidas con arma blanca

En una audiencia realizada en la jornada de hoy, se formularon cargos contra un hombre por el presunto delito de lesiones graves cometidas con un arma blanca, en un hecho ocurrido durante la madrugada en una vivienda de la localidad de Ingeniero Jacobacci.

Según la acusación, tras una discusión en el interior del domicilio, el imputado habría atacado a la víctima con un cuchillo en la zona abdominal, provocando heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida. La persona lesionada fue trasladada al hospital local, donde fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro.

El imputado se entregó de manera voluntaria a la Policía, lo que permitió evitar un allanamiento nocturno. Asimismo, se informó que se llevan adelante distintas medidas de investigación, entre ellas el allanamiento de la vivienda con intervención del Gabinete de Criminalística para secuestrar el arma utilizada.

Se requirió un plazo de cuatro meses de investigación, en el marco del cual se evaluará la posibilidad de una salida alternativa a este conflicto, en el cual se encuentran trabajando las partes.

El imputado fue asistido por la defensa pública penal y no brindó declaración alguna en esta instancia procesal.

La Defensa Pública Penal no se opuso a la formulación de cargos, al plazo de investigación ni a las medidas cautelares solicitadas.

El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria hasta el 2 de marzo de 2026. Como medidas cautelares, dispuso que el imputado mantenga el domicilio denunciado, se presente a las audiencias convocadas y cumpla con la prohibición de acercamiento, contacto hacia la víctima y su domicilio en un radio no menor a 200 metros.