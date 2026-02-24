Jacobacci:Se viene la campaña para recolectar artefactos en desuso

El Municipio de Jacobacci, mediante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, participa de la campaña para recolectar artefactos en desuso del tipo RAEE.

La recepción se realizará el día Miércoles 25 de febrero, de 9:00 a 13:00 hs, en el Galpón del Ferrocarril ubicado a la altura de Belisario Roldán y Almafuerte.

¿Qué son los RAEEs?

Son los residuos que se acumulan con la innovación en electrónica y tecnología de electrodomésticos, aparatos que se utilizan en comercios, instituciones públicas, y en hogares en general, que están en desuso y puede completar el ciclo de vida útil para ser: reparado, reutilizado o reciclado.

¿Qué se puede entregar en la campaña?

Podes llevar impresoras, teclados, planchitas, licuadoras, pendrive, auriculares, celulares, mouse, microondas, computadoras, secadores de pelo, entre otros.

NO SE PUEDEN ENTREGAR HELADERAS, LAVARROPAS NI AIRES ACONDICIONADOS POR QUE SON RESIDUOS DE LA DENOMINADA LÍNEA BLANCA.