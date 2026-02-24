Los Menucos: Gran avance de la repavimentación de las rutas 6 y 8

La intendenta Mabel Yauhar recorrió, junto al ministro de Obras Públicas Alejandro Echarren y el presidente de Vialidad Rionegrina Raúl Grun, el avance de la obra de repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8.

Se trata de una vía de comunicación fundamental para los habitantes de la Región Sur, ya que funciona como corredor sanitario, turístico, comercial y de integración, permitiendo además fortalecer el desarrollo de la zona y mejorar la seguridad vial para quienes la transitan.

“Quiero agradecer a nuestro gobernador Alberto Weretilneck por su compromiso y acompañamiento; a Alejandro y al equipo de Obras Públicas, como siempre impecable su tarea; y a Raúl y a todo el equipo”, expresó la mandataria.