Becas Progresar: qué necesitás para acceder al beneficio de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con distintos programas destinados a acompañar a diversos sectores de la población. Entre los más relevantes en cada comienzo de año se encuentran las Becas Progresar, una iniciativa orientada a respaldar a estudiantes que buscan iniciar, continuar o finalizar sus estudios.

Desde su creación, el programa de Becas Progresar se ha consolidado como una pieza clave del sistema educativo nacional, buscando nivelar el acceso y proporcionar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes que cumplan determinadas condiciones de edad, estudio e ingresos. En términos generales, pueden solicitarlas personas de 16 a 24 años que estén cursando la educación obligatoria, formación profesional o estudios superiores.

En el caso de carreras terciarias o universitarias, el límite se amplía hasta los 30 años, mientras que en la línea Progresar Enfermería no hay tope de edad. Estos son los requisitos que deben cumplir los estudiantes para acceder a este programa:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con un mínimo de dos años de residencia legal en el país y DNI vigente.

Estar inscripto como estudiante regular en una institución educativa reconocida.

Tener el esquema de vacunación completo y actualizado.

Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.



En cuanto al importe, para 2026 se estima un valor mensual cercano a los $35.000, aunque la cifra definitiva dependerá de la confirmación oficial de ANSES.

En la mayoría de las líneas, el organismo paga el 80% todos los meses y retiene el 20% restante, que se entrega una vez que el estudiante demuestra que mantiene la regularidad académica.

La inscripción a las Becas Progresar 2026 se realiza de forma virtual y gratuita a través del sitio oficial argentina.gob.ar/progresar o la App Progresar. Se requiere usuario en la plataforma Mi Argentina para completar el formulario, que incluye datos personales, encuesta y datos académicos.