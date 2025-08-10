Jacobacci Regionales

Interceptan camión de Jacobacci que transportaba animales sin habilitación

Ricardo Manrique 15 horas ago

La Policía del Área de Seguridad Vial de Paso Córdoba detuvo el paso de un camión que trasladaba 40 ovejas y 9 vacas sin contar con la documentación y habilitaciones correspondientes.

El operativo se llevó a cabo en el puesto camionero ubicado sobre la Ruta Provincial N° 6, a la altura del kilómetro 121. Allí, personal policial interceptó un camión Volkswagen modelo 17220, conducido por un joven de 24 años, quien manifestó desempeñarse como peón rural.

El vehículo provenía de la localidad de Ingeniero Jacobacci y tenía como destino final la ciudad de Plottier, en la provincia de Neuquén. Las autoridades procedieron a labrar las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente en materia de transporte de animales.

