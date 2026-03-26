Jacobacci: asumieron nuevas secretarias en el gabinete municipal

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El intendente José Mellado encabezó el acto de jura de nuevas funcionarias, en el marco de una reorganización de funciones dentro del gabinete municipal de Ingeniero Jacobacci.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Jefes Comunales del edificio municipal, con la participación del gabinete, la concejal Celina Díaz, referentes de distintas áreas, trabajadores municipales y familiares de las nuevas secretarias.

En este contexto, Idelma Catrin asumió como secretaria de Gobierno y Hacienda, mientras que Karina Perdomo quedó a cargo de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de esta nueva etapa en la gestión: “Estamos en un punto de inflexión: necesitamos un municipio más ágil, más dinámico y a la altura de lo que hoy nos demanda la comunidad, fortaleciendo cada área para seguir construyendo un Jacobacci cada vez mejor”.

La reorganización apunta a optimizar el funcionamiento de las áreas clave y dar respuesta a las demandas actuales de la comunidad.

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