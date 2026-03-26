Jacobacci: asumieron nuevas secretarias en el gabinete municipal

El intendente José Mellado encabezó el acto de jura de nuevas funcionarias, en el marco de una reorganización de funciones dentro del gabinete municipal de Ingeniero Jacobacci.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Jefes Comunales del edificio municipal, con la participación del gabinete, la concejal Celina Díaz, referentes de distintas áreas, trabajadores municipales y familiares de las nuevas secretarias.

En este contexto, Idelma Catrin asumió como secretaria de Gobierno y Hacienda, mientras que Karina Perdomo quedó a cargo de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de esta nueva etapa en la gestión: “Estamos en un punto de inflexión: necesitamos un municipio más ágil, más dinámico y a la altura de lo que hoy nos demanda la comunidad, fortaleciendo cada área para seguir construyendo un Jacobacci cada vez mejor”.

La reorganización apunta a optimizar el funcionamiento de las áreas clave y dar respuesta a las demandas actuales de la comunidad.