Sierra Colorada recibe la 1° fecha de la Liga Infantil Regional de Fútbol 2026

Este sábado 28 de marzo, el Estadio Municipal será escenario del inicio del Torneo Infantil Regional de Fútbol Línea Sur, en una jornada que promete estar cargada de emoción, deporte y encuentro.

Delegaciones y equipos de distintos puntos de la región llegarán a la localidad para compartir su pasión por el fútbol, en un espacio que fomenta el compañerismo, el juego limpio y la integración entre niños y niñas.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de eventos, que no solo promueven la actividad deportiva desde edades tempranas, sino que también fortalecen los vínculos entre comunidades de la Región Sur.

El Estadio Municipal se prepara así para vivir una verdadera fiesta del fútbol infantil, con partidos, goles y el entusiasmo de los más pequeños como protagonistas.