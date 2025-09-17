Ramos Mexia: vecinos recibieron el certificado de Gasista Domiciliario

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, entregó certificados a quienes finalizaron el curso de Gasista Domiciliario, segunda categoría. La formación asegura mano de obra calificada para acompañar la expansión del Gasoducto de la Región Sur, un proyecto que conecta a más del 90% de las familias de la localidad.

Durante el acto, la Ministra de Educación, Patricia Campos, resaltó el valor de la capacitación y el impacto que tendrá en la comunidad: “Hoy entregamos un reconocimiento al esfuerzo de quienes se animaron a formarse y que ahora cuentan con habilitación provincial y nacional. Esto no solo abre oportunidades laborales, sino que acompaña un proyecto estratégico como el gasoducto, permitiendo que la comunidad acceda al gas con mano de obra local, calificada y preparada”.