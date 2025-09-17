Noticia del día Ramos Mexía Regionales

Ramos Mexia: vecinos recibieron el certificado de Gasista Domiciliario

Ricardo Manrique 7 horas ago

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, entregó certificados a quienes finalizaron el curso de Gasista Domiciliario, segunda categoría. La formación asegura mano de obra calificada para acompañar la expansión del Gasoducto de la Región Sur, un proyecto que conecta a más del 90% de las familias de la localidad.

Durante el acto, la Ministra de Educación, Patricia Campos, resaltó el valor de la capacitación y el impacto que tendrá en la comunidad: “Hoy entregamos un reconocimiento al esfuerzo de quienes se animaron a formarse y que ahora cuentan con habilitación provincial y nacional. Esto no solo abre oportunidades laborales, sino que acompaña un proyecto estratégico como el gasoducto, permitiendo que la comunidad acceda al gas con mano de obra local, calificada y preparada”.

Next Post

Jacobacci Regionales

Jacobacci: "Vecinos destacados" recibieron su reconocimiento

mié Sep 17 , 2025
Cinco fueron los vecinos y vecinas destacadas por el Municipio Jacobacci, en el marco de la celebración por el 109° Aniversario de la ciudad. El Municipio distinguió a vecinos y vecinas que, a través de su labor, compromiso y ejemplo de vida, contribuyen al desarrollo social, cultural y productivo de […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias