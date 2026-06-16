Pilcaniyeu entregó indumentaria deportiva a clubes y equipos locales

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, junto a la Secretaría de Deportes municipal, realizó la entrega de juegos completos de indumentaria deportiva destinados a distintos clubes y equipos de la localidad, reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo del deporte comunitario.

La inversión alcanzó los $1.068.000 y permitió la adquisición de camisetas y pantalones para los equipos Scabioneta, Club Nehuen, Deportivo Pilca Veteranos, Pilca City, Deportivo Pilca y Santos FC, incluyendo también a Santos FC Femenino.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca acompañar el trabajo que cada institución deportiva realiza diariamente, fortaleciendo la práctica deportiva y brindando mejores herramientas para la participación en competencias y actividades recreativas.

Asimismo, la intendenta Daniela Cornejo agradeció el gesto realizado por las integrantes de Santos FC Femenino, quienes le obsequiaron una camiseta personalizada con su nombre como muestra de reconocimiento y agradecimiento.

Las autoridades remarcaron que el deporte constituye una herramienta fundamental para la integración social, la participación comunitaria y el desarrollo de niños, jóvenes y adultos, por lo que continuarán impulsando acciones de acompañamiento a los clubes y deportistas de la localidad.