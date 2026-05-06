Sierra Colorada fortalece sus Escuelas Deportivas Municipales

La intendenta Marta Ignacio realizó la entrega de materiales e insumos destinados a las Escuelas Deportivas Municipales, espacios que nuclean a más de 250 niños, niñas y adolescentes de la localidad, donde diariamente se promueven valores, aprendizaje y superación.

Los elementos serán distribuidos en las distintas disciplinas que se desarrollan en la comunidad, fortaleciendo el trabajo que se lleva adelante en cada espacio deportivo.

“Ya sea en la cancha de fútbol, en el gimnasio o en el playón, queremos que cada una de nuestras más de 7 disciplinas cuente con el equipamiento de calidad que merece”, expresó la mandataria.

Desde el Municipio se continúa acompañando el crecimiento del deporte local, apostando a la inclusión, la formación y el desarrollo integral de las y los jóvenes.