Jacobacci: Se reunió el Consejo de Seguridad Local

Con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de seguridad, se llevó a cabo una importante reunión del Consejo de Seguridad Local en Ingeniero Jacobacci, encabezada por el intendente José Mellado, junto a la secretaria de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín, y el jefe de la Unidad 14, comisario Claudio Chazarreta.

Durante el encuentro se analizaron las acciones que se vienen desarrollando de manera articulada entre el Ejecutivo Municipal, la Policía de Río Negro, el Hospital local, el legislador Norberto Moreno y la Casa de la Justicia.

Además, se definieron nuevas líneas de acción orientadas a fortalecer la seguridad en la localidad. Entre ellas, se acordó avanzar en la elaboración de un protocolo de actuación interinstitucional; retomar el concurso para la designación de un fiscal; reiterar la solicitud de incorporación de nuevos agentes al cuerpo policial; difundir normativas a través de canales oficiales; reforzar el pedido de implementación del centro de monitoreo (911); y elaborar un proyecto de ordenanza que establezca la responsabilidad ciudadana ante daños ocasionados en la vía pública y en la comunidad.

También participaron de la reunión el consejero escolar Juan José Moreno; el director del Hospital, Maximiliano Mondillo; los concejales Nicolás Magdalena, Celina Díaz y Alejandro Laurín; el integrante del Tribunal de Cuentas Germán González; Javier Epulef; Viviana Huenul; junto a otros agentes de la Unidad 14.

El encuentro permitió consolidar el trabajo conjunto entre las instituciones locales, reafirmando el compromiso de seguir avanzando en políticas de prevención y seguridad para toda la comunidad.