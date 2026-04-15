Nuevo avance del GNL en Río Negro: más trabajo y desarrollo

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó en Buenos Aires un acuerdo de régimen fiscal y estabilidad regulatoria con los consorcios Southern Energy (SESA) y San Matías Pipeline, un paso que afianza a Río Negro como punto de salida de la energía de Vaca Muerta al mundo y consolida la nueva etapa productiva. La iniciativa impulsará más empleo, actividad económica y nuevas obras en toda la provincia.

El proyecto prevé la instalación de 2 buques de licuefacción en el Golfo San Matías, que transformarán el gas en GNL para exportarlo. El primero comenzará a operar en septiembre de 2027 y el segundo en el segundo semestre de 2028. Para eso, se construirá un gasoducto de 471 km que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina, completando el circuito desde la producción hasta la exportación.

El proyecto prevé la instalación de 2 buques de licuefacción en el Golfo San Matías, que transformarán el gas en GNL para exportarlo. El primero comenzará a operar en septiembre de 2027 y el segundo en el segundo semestre de 2028. Para eso, se construirá un gasoducto de 471 km que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina, completando el circuito desde la producción hasta la exportación.

El acuerdo fue firmado por el Gobernador Weretilneck y el presidente de Southern Energy y San Matías Pipeline, Rodolfo Freyre. “Es un antes y un después para Río Negro, nos vamos a convertir en la puerta de salida de la energía argentina al mundo, y vamos a consolidarnos con un rol estratégico para el desarrollo energético del país y en la exportación de GNL”, afirmó el Gobernador.



En este esquema, Argentina da un nuevo paso para consolidarse como exportador de GNL, con un trabajo conjunto entre Río Negro, Neuquén, el Estado nacional y el sector privado, integrando producción, infraestructura y salida al mercado internacional.



El acuerdo generará ingresos concretos para la provincia que se volcarán en nueva infraestructura, servicios y mejora de la calidad de vida de los rionegrinos. Además, impulsará nuevas fuentes de empleo directo e indirecto, con prioridad para trabajadores y proveedores locales, tanto en la etapa de obra como en la operación.

También estuvieron presentes la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; los intendentes de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, y de Sierra Grande, Roxana Fernández; el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; el group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía de YPF, Santiago Martínez Tanoira; el vicepresidente ejecutivo y director de Exploración y Producción de Pampa Energía, Horacio Turri; el managing director de Harbour Energy en Argentina, Martín Rueda; y el representante de Golar LNG en el país, Marcos Browne.