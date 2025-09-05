Jacobacci se prepara para inaugurar su vagón turístico

En pocos días se concretará la inauguración del vagón turístico en Ingeniero Jacobacci, una obra que ya cuenta con un 90% de avance y que forma parte de la segunda etapa de la Ruta de la Estepa en Río Negro.

El proyecto contempla la recuperación de vagones ferroviarios del Tren Patagónico, que serán reutilizados como espacios turísticos, sumándose a las acciones que se vienen desarrollando en la Región Sur para fortalecer la infraestructura y los servicios destinados a los visitantes.

“La puesta en valor de estos vagones nos permite rescatar la identidad ferroviaria de la región y, al mismo tiempo, brindar a turistas y residentes un espacio de información y encuentro. Es un paso muy importante en la consolidación de la Ruta de la Estepa”, destacó Lucrecia Yunes, Directora de Desarrollo Turístico de Río Negro.

La segunda etapa de la Ruta de la Estepa incluye la construcción de cuatro Centros de Atención al Visitante en Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Pilcaniyeu y Comallo, que se sumarán a los ya inaugurados en la primera etapa. Además, se instalarán tótems identificatorios con la identidad visual de la región y se desarrollarán estares panorámicos en puntos estratégicos para contemplar el paisaje característico de la estepa rionegrina.

“El objetivo es claro: queremos que cada persona que recorra la Ruta Nacional 23 encuentre servicios de calidad y espacios que le permitan disfrutar de la riqueza natural y cultural de la Región Sur”, agregó Yunes.

Este plan integral busca potenciar el desarrollo turístico, diversificando la oferta y mejorando la experiencia de quienes eligen descubrir la estepa patagónica.