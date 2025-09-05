ARSA suma una minicargadora 0km para fortalecer los servicios en Región Sur

Aguas Rionegrinas realizó la apertura de sobres para la adquisición de una máquina minicargadora con accesorios, que se incorporará al equipamiento operativo en la Región Sur de Río Negro.

Se trata de un hecho histórico, ya que por primera vez esta región contará con maquinaria 0km destinada a reforzar los trabajos de asistencia técnica, mantenimiento y eficiencia en los servicios que brinda la empresa.

En esta oportunidad, se presentaron las empresas Byscaine Servicios SA., ABERCAR SRL. American Vial Group SRL, y TAZYC SAS.

El presupuesto oficial para esta compra asciende a $88.385.534. Esta incorporación se suma a las minicargadoras adquiridas en lo que va de 2025, financiadas con fondos provenientes del pago de facturas de los usuarios.

Al respecto, el Gerente General de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, destacó que la empresa avanza con éxito en el proceso de renovación de su parque automotor y equipamiento. “El objetivo sigue siendo reforzar la capacidad operativa y logística en cada región, tal como encomendó nuestro Gobernador Alberto Weretilneck”, remarcó.