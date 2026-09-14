La Trochita suma mejoras y Weretilneck destacó su valor histórico

El Gobernador Alberto Weretilneck, junto al intendente José Mellado, inauguró las mejoras realizadas en la estación de La Trochita en Ingeniero Jacobacci, que suma una galería refuncionalizada y un nuevo vagón sanitario accesible para brindar mejores servicios a quienes visitan el histórico tren rionegrino.

Las obras fueron inauguradas en el marco de las actividades por el 110° aniversario de la localidad. La intervención contempló la ampliación y mejora de la galería de la estación, con un espacio más amplio, iluminado y funcional para la atención de visitantes, además de la incorporación de un vagón sanitario completo con baños accesibles para personas con discapacidad.

Weretilneck destacó el significado de la intervención y su vínculo con el desarrollo y la historia del tren: “Es una obra que tiene que ver con la atención al turista, con que los trabajadores puedan seguir jerarquizando nuestro tren y brindando cada vez un mejor servicio. Y, por otro lado, tiene que ver con seguir reconociendo a quienes fundaron Río Negro y todo lo que el ferrocarril significó para nuestra provincia”.

Al referirse al vínculo de la comunidad con el ferrocarril, el Gobernador agregó: “Tiene que ver con lo que la Provincia y los rionegrinos sentimos por el ferrocarril, por todo lo que significó en nuestra historia y por lo que sigue representando para nosotros. Es una manera también de reconocer ese vínculo y mantenerlo presente”.

Con una inversión de $125.649.678, los trabajos permitieron recuperar y poner en valor un sector histórico de la estación y sumar nuevas prestaciones para quienes llegan a Jacobacci a través de La Trochita.

El Intendente José Mellado destacó la satisfacción de la comunidad por la finalización de los trabajos y señaló que la obra comenzará ahora a cumplir plenamente su función en la estación. Además, adelantó que próximamente se realizará el primer viaje de La Trochita y que vecinos y vecinas serán convocados para acompañar ese momento.

La obra suma así mejores condiciones para recibir a quienes visitan la estación y acompañar la actividad de La Trochita, manteniendo en valor un espacio ligado a la historia ferroviaria de Río Negro.

Acompañaron la inauguración las intendentas de Los Menucos, Mabel Yahuar; de Maquinchao, Silvina Pérez; de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo; los intendentes de Ramos Mexía, Nelson Quinteros; de Ñorquinco, Miguel Cuminao; los ministros de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; la Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez; el Presidente del Tren Patagónico, Roberto López; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; el Legislador, Norberto Moreno, y demás autoridades provinciales y locales.