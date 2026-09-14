La Trochita suma mejoras y Weretilneck destacó su valor histórico

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El Gobernador Alberto Weretilneck, junto al intendente José Mellado, inauguró las mejoras realizadas en la estación de La Trochita en Ingeniero Jacobacci, que suma una galería refuncionalizada y un nuevo vagón sanitario accesible para brindar mejores servicios a quienes visitan el histórico tren rionegrino.

Las obras fueron inauguradas en el marco de las actividades por el 110° aniversario de la localidad. La intervención contempló la ampliación y mejora de la galería de la estación, con un espacio más amplio, iluminado y funcional para la atención de visitantes, además de la incorporación de un vagón sanitario completo con baños accesibles para personas con discapacidad.

Weretilneck destacó el significado de la intervención y su vínculo con el desarrollo y la historia del tren: “Es una obra que tiene que ver con la atención al turista, con que los trabajadores puedan seguir jerarquizando nuestro tren y brindando cada vez un mejor servicio. Y, por otro lado, tiene que ver con seguir reconociendo a quienes fundaron Río Negro y todo lo que el ferrocarril significó para nuestra provincia”.

Al referirse al vínculo de la comunidad con el ferrocarril, el Gobernador agregó: “Tiene que ver con lo que la Provincia y los rionegrinos sentimos por el ferrocarril, por todo lo que significó en nuestra historia y por lo que sigue representando para nosotros. Es una manera también de reconocer ese vínculo y mantenerlo presente”.

Con una inversión de $125.649.678, los trabajos permitieron recuperar y poner en valor un sector histórico de la estación y sumar nuevas prestaciones para quienes llegan a Jacobacci a través de La Trochita.

El Intendente José Mellado destacó la satisfacción de la comunidad por la finalización de los trabajos y señaló que la obra comenzará ahora a cumplir plenamente su función en la estación. Además, adelantó que próximamente se realizará el primer viaje de La Trochita y que vecinos y vecinas serán convocados para acompañar ese momento.

La obra suma así mejores condiciones para recibir a quienes visitan la estación y acompañar la actividad de La Trochita, manteniendo en valor un espacio ligado a la historia ferroviaria de Río Negro.

Acompañaron la inauguración las intendentas de Los Menucos, Mabel Yahuar; de Maquinchao, Silvina Pérez; de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo; los intendentes de Ramos Mexía, Nelson Quinteros; de Ñorquinco, Miguel Cuminao; los ministros de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; la Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez; el Presidente del Tren Patagónico, Roberto López; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; el Legislador, Norberto Moreno, y demás autoridades provinciales y locales.

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