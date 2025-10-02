Maquinchao Regionales

Maquinchao: cierre del curso de Instalador Domiciliario de Gas

Ricardo Manrique 9 horas ago

El pasado viernes 26, en las instalaciones de Punto Digital, se llevó a cabo el cierre del curso de Instalador Domiciliario de Gas, una propuesta formativa impulsada en conjunto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

Durante la jornada, los estudiantes realizaron un trabajo práctico integrador bajo la guía del profesor Marcelo Sale, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la capacitación. Además, se efectuaron visitas a distintas viviendas de la localidad para evaluar las prácticas realizadas, con la supervisión del responsable del curso, Gustavo Castro.

El acto contó con el acompañamiento de la intendenta Silvana Pérez y del secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham, quienes felicitaron a los participantes y destacaron la importancia de continuar generando instancias de formación que abran nuevas oportunidades laborales para la comunidad.

Desde la Municipalidad de Maquinchao felicitamos a cada estudiante por el esfuerzo y la dedicación demostrada. Cada paso en la capacitación es una puerta que se abre hacia un futuro con más oportunidades.

