Jacobacci: nuevas tarifas para taxis y remises en el servicio diurno y nocturno

Según lo establece la Ordenanza N°023/2024, normativa que regular el servicio público de transporte escolar, taxis y remises; se actualizan las tarifas del servicio diurno y nocturno con el IPC de Julio, que dió a conocer el Gobierno Nacional.

El monto de la tarifa Diaurna se acutializa a $3328 pesos, y el de la tarifa Nocturna a $3770 pesos. La vigencia rige con la presente publicación.

Recordemos que el sistema de actualización fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, y parte de la base:

TARIFA DE TAXIS Y REMISES fijada en $2000 (dos mil pesos) + el índice IPC publicado por INDEC, es ACUMULATIVO.

El IPC – índice de precios al consumidor – de julio 2025 es de 1,9%.

Tarifa Diurna: $3266 × 1,9%= $3328,05 (Se aplica Ley de redondeo de Defensa del Consumidor)

Quedaría de día $3.328 pesos.

Tarifa Nocturna $3701 × 1,9%= $3771,32 (Se aplica Ley de Redondeo de Defensa del Consumidor) Quedaría de noche $3.771 pesos.