Maquinchao: Llamado a Licitación Pública para la Ampliación de la Red de Gas Natural

La Municipalidad de Maquinchao anunció el llamado a Licitación Pública para llevar adelante la obra de ampliación de la red de gas natural, un proyecto que permitirá que 90 familias de la localidad puedan acceder a este servicio esencial.

La obra cuenta con un Presupuesto Oficial de $114.866.932,50, financiado a través del Plan Castello y con el acompañamiento de fondos municipales.

La apertura de sobres se realizará el 15 de septiembre de 2025.

“Esta iniciativa forma parte del compromiso de la gestión municipal de seguir impulsando obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas, ampliando derechos y construyendo un futuro con más oportunidades para todos”.Expreso la Intendenta Silvana Perez

