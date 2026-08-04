Comallo: asesoramiento legal de manera remota en el Juzgado de Paz

Este próximo viernes 7 de agosto, la comisión de la Defensa Pública en Comallo adoptará otra modalidad y se realizará de manera virtual para todas aquellas personas que requieran asistencia legal. De igual modo aquellas que necesiten continuar trámites.

La atención estará a cargo del defensor público Alejandro Morera, de El Bolsón, quien asumirá transitoriamente -de manera intercalada- la intervención ante la jubilación del titular de la Defensoría de Pobres y Ausentes de Ingeniero Jacobacci.

Quienes requieran asesoramiento deberán acercarse, de 9 a 10.30 horas, al Juzgado de Paz de Comallo, desde donde podrán establecer conexión con el defensor.

Esta modalidad permitirá mantener la prestación habitual del servicio y garantizar el acceso al asesoramiento y la asistencia de la Defensa Pública.