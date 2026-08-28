Jacobacci: inicia la construcción de 10 viviendas accesibles y sustentables

En el marco del programa Habitar Río Negro, comenzará el 7 de septiembre la construcción de 10 viviendas en Ingeniero Jacobacci. Las obras se realizarán con una inversión provincial que supera los $737 millones y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) anunció que se darán inicio los trabajos para construir nuevas viviendas en Ingeniero Jacobacci. Las casas se realizarán a través de modelos universales, bajo el prototipo “Zona Sur”, garantizando mayor autonomía para las personas y adaptabilidad de acuerdo a las necesidades de cada familia.

Es el primer modelo diseñado como vivienda universal eficiente, con criterios de adaptabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética de acuerdo a la normativa vigente. Además, prevé la posibilidad de crecimiento hasta alcanzar los tres dormitorios.

El financiamiento incluye, además de la construcción de las viviendas, la ejecución de las redes de agua, electricidad y alumbrado público para el sector donde se implantarán las unidades.