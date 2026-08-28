Con aumento, estatales rionegrinos cobrarán sus sueldos el 2 de septiembre

El Gobierno de Río Negro abonará el próximo 2 de septiembre la totalidad de los salarios de la Administración Pública Provincial, que incluirán un aumento del 4,21% para las trabajadoras y los trabajadores estatales.

El pago se realizará en una única jornada, brindando previsibilidad al bolsillo de los empleados estatales y garantizando el depósito de los haberes en tiempo y forma.

El miércoles cobrarán el personal de Salud Pública, con guardias y horas extras, la Policía de Río Negro, el Servicio Penitenciario Provincial, docentes, porteros, agentes de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Judicial y organismos de control.

El 4,21% de incremento que verán reflejados en los sueldos surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).