Condenan a un docente de Jacobacci por abuso sexual

El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado. El imputado admitió su responsabilidad en los hechos y no podrá volver a ejercer cargos vinculados a la enseñanza o cuidado de menores.

Se ordenó la inscripción del docente en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual

El Foro de Jueces de Bariloche condenó a un profesor de educación física de Ingeniero Jacobacci a la pena de tres años de prisión en suspenso, tras hallarlo responsable de delitos de abuso sexual simple y abuso sexual agravado por su rol de guarda sobre las adolescentes víctimas.

La sentencia, firmada por el juez Marcos Rafael Burgos, fue resultado de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Gerardo Miranda, a cargo de Rodolfo Rodrigo y el propio acusado, quien reconoció los hechos y aceptó la pena propuesta.

Además de la condena, el tribunal dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia en el ámbito privado y para desempeñar tareas de cuidado de niñas en el ámbito público, una sanción que busca impedir su reincidencia en entornos educativos o de contención.

El caso se originó a partir de denuncias realizadas en 2023 y 2022 por hechos ocurridos en residencias estudiantiles de la localidad. La investigación incluyó declaraciones en Cámara Gesell, informes psicológicos y testimonios que fueron valorados por la Fiscalía como pruebas sólidas.

El fallo también impuso al condenado una serie de pautas de conducta durante el plazo de tres años: fijar y mantener domicilio, presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, no consumir alcohol ni estupefacientes, evitar todo contacto con las víctimas y someterse a un tratamiento psicológico. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio y el cumplimiento efectivo de la pena en prisión.

Finalmente, se ordenó la inscripción del docente en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, y se notificó a las familias de las víctimas sobre sus derechos a controlar la ejecución de la condena.