Jacobacci ya tiene su nueva Embajadora

Con gran acompañamiento de vecinos y familias, Ingeniero Jacobacci celebró la elección de sus nuevas representantes, en el marco de los festejos locales.

La joven Franchesca Toro fue elegida como Embajadora, mientras que el título de 1° Vice Embajadora recayó en Dayra Altamirano, y el de 2° Vice Embajadora en Alma Collueque.

La jornada estuvo marcada por la emoción, el entusiasmo y el orgullo de la comunidad, que reconoció en las participantes el compromiso y la dedicación para representar a la localidad.