Jacobacci Regionales

Jacobacci ya tiene su nueva Embajadora

Ricardo Manrique 15 horas ago

Con gran acompañamiento de vecinos y familias, Ingeniero Jacobacci celebró la elección de sus nuevas representantes, en el marco de los festejos locales.

La joven Franchesca Toro fue elegida como Embajadora, mientras que el título de 1° Vice Embajadora recayó en Dayra Altamirano, y el de 2° Vice Embajadora en Alma Collueque.

La jornada estuvo marcada por la emoción, el entusiasmo y el orgullo de la comunidad, que reconoció en las participantes el compromiso y la dedicación para representar a la localidad.

Jacobacci

Jacobacci inauguró el Vagón Turístico y obras barriales

dom Sep 14 , 2025
En vísperas del 109° aniversario de Ingeniero Jacobacci, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente José Mellado inauguraron el nuevo Vagón Turístico sobre la Ruta 23, que fortalece el corredor de la Estepa rionegrina. Además, con fondos petroleros se concretó la renovación de plazas y luminarias LED que mejoran la

