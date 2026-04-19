Jacobacci: Estudiantes del CET 26 impulsan mensajes positivos en la escuela

En un contexto de preocupación por las recientes amenazas registradas en instituciones educativas del país, estudiantes de 6° 1° del CET N°26 de Ingeniero Jacobacci llevaron adelante una iniciativa que busca promover un ambiente más armonioso dentro del ámbito escolar.

Luego de una semana marcada por la tensión y la incertidumbre, los jóvenes decidieron transformar las paredes de los baños en un espacio de expresión con mensajes de aliento y acompañamiento entre pares.

Frases como “Tu voz importa”, “Sos más fuerte de lo que pensás” y “Qué linda que sos” comenzaron a aparecer en el establecimiento, como punto de partida para fomentar la comunicación y la contención entre estudiantes.

La propuesta surge como una respuesta positiva frente a un escenario complejo, en el que distintas instituciones, especialmente en Bariloche y otras ciudades del país, debieron activar protocolos de seguridad ante amenazas que generaron temor en la comunidad educativa.