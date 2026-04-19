Valcheta:Piden prisión para un hombre que abusó de una adolescente

El Ministerio Público Fiscal requirió la pena de seis años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de una adolescente. El acusado admitió en la audiencia haber cometido el hecho. El Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, informó que tanto la madre de la víctima como ella misma, habían sido debidamente informadas de la resolución prevista para el caso.

En la audiencia, que se desarrolló a través del sistema Zoom, la acusación encuadró los hechos en el delito de abuso sexual con acceso carnal adjundicándole al hombre la autoría de los mismos conforme a lo previsto en los artículos 45 y 119, tercer párrafo, del Código Penal.

En el marco del sustento probatorio, el Fiscal mencionó que el comienzo de la investigación se produjo a partir de la denuncia de la madre de la adolescente quien informó sobre la agresión sufrida por su hija. La propia víctima corroboró esos datos a través del relato de lo vivido en Cámara Gesell. Sumó declaraciones testimoniales, intervenciones de equipos profesionales del ámbito de la salud y de organismos de protección de derechos, así como informes técnicos y periciales elaborados por distintos organismos.

Asimismo, se incorporaron registros vinculados a comunicaciones telefónicas elaborados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General y actuaciones policiales relacionadas con diligencias de constatación. También agregaron informes del Cuerpo de Investigación Forense y de la Oficina de Atención a la Víctima.

Luego de detallar las pruebas obtenidas en contra del hombre, la Fiscalía solicitó la imposición de una pena de seis años de prisión. Por su parte, el Defensor de niños, niñas y adolescentes informó que mantuvo entrevistas con la víctima y su madre a quienes les explicó los alcances del procedimiento abreviado, y confirmó ante el juez de juicio interviniente que ambas prestaron su consentimiento. A su turno el abogado del hombre también manifestó su adhesión.